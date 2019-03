Maturaprojekte auf hohem Niveau

So gibt es unter anderem das sogenannte „Peer Learning“. Dabei helfen Schüler anderen Schülern, wenn sie in einem Unterrichtsfach Probleme haben. Das Projekt soll Schülern schlechte Noten und zusätzliche Nachhilfe ersparen.

Ein weiteres großes Projekt sind die „Top Students“. Besonders gute Schüler dürfen dabei in Unternehmen schnuppern, um einen Eindruck zu bekommen, was in der Wirtschaft von ihnen erwartet wird. Ebenfalls sehr erfolgreich ist die „MedienHAK“. In ihrem zweiten Jahr kümmert sich der Spartenbereich der Schule vor allem um den Umgang mit digitalen Medien, Foto und Video.