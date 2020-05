Mattes Spiel um Titel in der Solarliga

Wir sind zwar Spinner", gibt Gerhard Zoubek zu, "aber darauf sind wir stolz." Der Biobauer aus Glinzendorf, Bezirk Gänserndorf, sorgt als Einzelkämpfer dafür, dass seine Gemeinde im nö. Vergleich auf Platz Eins liegt. Er spielt nicht Fußball und auch nicht Golf, sondern matcht sich in einer Liga, in der die Farbe Grün eine andere Bedeutung hat - erneuerbare Energie.



Mit einer Leistung von 210 Watt pro Einwohner sichert er seinem Ort in Sachen Fotovoltaik den Titel "Grünste Gemeinde NÖs". Und das soll so bleiben. "Wir planen schon die nächste Anlage mit 30 Kilowatt", verrät der Biobauer. Mannsdorf belegt mit mehr als 187 Watt Platz Zwei. Weit abgeschlagen liegen Ebreichsdorf (0,14 Watt) und Schwechat (0,51 Watt). Sie zählen laut Solarbundesliga.at zum Schlusslicht in NÖ.



Zögerlich aber doch entwickelt sich die Erneuerbare Energie zu einem Ausbau-Match am Strommarkt, das vorerst aber nur von Einzelkämpfern und Großinitiativen bestritten wird. "Unser Ranking spornt schon viele an, weitere Anlagen zu bauen", erklärt Herbert Eberhart von der Plattform Solarbundesliga.at. Doch ein Problem lähmt derzeit den raschen Ausbau: "In NÖ ist der Solarmarkt völlig eingebrochen", kritisiert Helga Krismer, Energiesprecherin der Grünen, "seit das Land die Direktförderungen gestrichen hat." Sie will, dass diese Förderform - etwa 50 Prozent für Fotovoltaik - wieder eingeführt wird. Zwar schüttet das Land Mittel für Solaranlagen aus, aber nur, wenn sie Teil eines Sanierungskonzepts sind.