Maskiertes Duo mit Pistole überfiel Wettbüro-Filiale

Wiener Neustadt – Ein Admiral-Wettbüro in Wiener Neustadt war in der Nacht auf Dienstag das Ziel von zwei maskierten Räubern. Die Kriminellen entkamen mit 1200 Euro Beute, verletzt wurde bei dem Überfall zum Glück niemand.

Gegen 1.45 Uhr war nur noch der Wettbüro-Angestellte Leon H. (39) in der Filiale am Zehnergürtel, als plötzlich die Türe aufging und zwei vermummte Gestalten herein stürmten. Mit den Worten „ Überfall, Geld her!“ gingen sie schnurstracks auf den Mitarbeiter zu und hielten ihn mit einer Faustfeuerwaffe beziehungsweise einem Messer in Schach.

„Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich war alleine und habe nur getan was von mir verlangt wurde“, erklärt Leon H. im Gespräch mit dem KURIER. Die beiden Räuber nahmen die Losung an sich und verschwanden so schnell durch die Ausgangstüre wie sie gekommen waren.

Ob in der Nähe des Tatortes ein Fluchtauto bereit stand oder gar ein weiterer Komplize wartete, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der geschockte Angestellte konnte jedenfalls nicht sehen, in welche Richtung die Täter davon liefen.

Das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt bittet um sachdienliche Hinweise unter  059133-3390-333. „Vielleicht ist jemanden in der näheren Umgebung ein Auto aufgefallen“, so einer der ermittelnden Beamten.