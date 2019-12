Maria Enzersdorf: Kleinkind in Bankfiliale eingeschlossen

In Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ist am Mittwochabend ein Kleinkind nach einer vorweihnachtlichen Veranstaltung in einer Bankfiliale eingeschlossen worden. Eine automatische Glastür hatte sich nach Angaben der örtlichen FF verkeilt und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr führte bei dem Zugang eine Not-Entriegelung durch und befreite den Buben.

Alarmiert wurden die Helfer kurz vor 21.30 Uhr, ausgerückt wurde mit zwei voll besetzten Einsatzfahrzeugen. Im Foyer des Geldinstituts waren zu diesem Zeitpunkt Polizisten, Angestellte der Bank sowie die Mutter des Eingeschlossenen versammelt. Der Bub wurde nach der Befreiung wieder der Frau übergeben.