Mann wollte falschen 500er in Bank wechseln und verschwand

Perchtoldsdorf - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Unbekannten, der einen gefälschten Geldschein wechseln wollte. Dafür hatte er sich allerdings mit einer Bank den falschen Ort ausgesucht.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 30. Juni. Nun hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt jedoch Fotos des Täters zur Veröffentlichung freigegeben. Der unbekannte Mann war wenige Minuten vor Geschäftsschluss in der Raika-Filiale aufgetaucht und hatte einen 500 Euro-Schein wechseln wollen. Die Banknote kam der Angestellten aber mehr als seltsam vor. Darauf angesprochen meinte der Mann, dass seine Kinder den Schein beim Spielen beschädigt hätten. Die Bankmitarbeiterin wurde noch misstrauischer und verlangte einen Ausweis. Der Mann, der mit ausländischem Akzent sprach, wollte daraufhin einen aus seinem Auto holen und ging hinaus. Wieder gekommen ist er nicht mehr. Bei dem "500er" handelt es sich um eine relativ schlechte Farbkopie. Hinweise zur Identität des Mannes sind an die Polizei Perchtoldsdorf unter 059133-3342 erbeten.