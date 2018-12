Mann in Asylquartier in NÖ getötet: Prozess wird fortgesetzt

In Wiener Neustadt ist am Montag der Prozess um eine Bluttat in einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) fortgesetzt worden. Verhandelt wird über den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Unterbringung des 25-Jährigen in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Asylwerber soll im Mai einen 26-Jährigen aus Bangladesch getötet haben.

Sowohl der 25-Jährige als auch das Opfer waren alleinstehend und befanden sich aufgrund einer psychischen Erkrankung in der Unterkunft St. Gabriel in Sonderbetreuung, berichtete eine damals in dem Quartier tätige Betreuerin am Montag als Zeugin. Der Nigerianer hatte sich seit Mitte Februar in der Herberge befunden, das Opfer bereits seit längerem. Der 25-Jährige habe verwirrt gewirkt, sich an vieles nicht erinnern können und Termine vergessen, berichtete die Betreuerin in der Geschworenenverhandlung. Zudem habe er sich oft außerhalb des Hauses aufgehalten.

Die Zeugin berichtete von einem Vorfall mit einer in der Unterkunft lebenden Familie, bei dem der 25-Jährige ein Mädchen geohrfeigt haben soll. "Ich habe ein Verwarnungsgespräch mit ihm geführt", sagte die 46-Jährige zu den Konsequenzen. Außerdem hätten Bewohner berichtet, dass der Nigerianer "komisch schaut" und sich am Gang entblößt habe. Auf dem Spielplatz habe sich eine Mutter von dem Mann bedroht gefühlt. "Es waren zwei oder drei Meldungen, da haben wir bemerkt, da ist etwas im Busch, da müssen wir aufpassen", sagte die Zeugin.

"Es war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellbar, dass er so gewalttätig ist"

"Es war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellbar, dass er so gewalttätig ist", meinte die 46-Jährige weiters. Sie räumte jedoch auch ein: "Uns war schon klar, dass er gefährlich ist oder sein könnte, dass es ein Potenzial dafür gibt." Das sei Anlass gewesen, den 25-Jährigen genau zu beobachten und zu schauen, dass er seine Medikamente nimmt.

Anfang Mai war der Mann aus dem Asylquartier weggewiesen worden, nachdem er außerhalb der Unterkunft einen jugendlichen Bewohner durch einen Faustschlag verletzt hatte. Kurz danach kam es zur Bluttat.

Mit der Wegweisung sei die Betreuung beendet - die Polizei habe dem 25-Jährigen die Adresse eines Notquartiers gegeben, das habe er aber offenbar nicht aufgesucht, hieß es. Die Betreuerin nahm an, dass der 25-Jährige in Wien "andocken" werde. Er habe ihr damals immer wieder erzählt, dass er Freunde in Wien besuche.

Tritte gegen Kopf und Brust

In der Nacht auf den 3. Mai soll der Nigerianer laut Unterbringungsantrag im Erdgeschoß des Quartiers dem 26-jährigen Bewohner kräftige, teils stampfende Fußtritten gegen Kopf, Hals und oberen Brustbereich versetzt haben. Jugendliche entdeckten den leblosen Mann.