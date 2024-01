Ein 47-Jähriger ist am Montagnachmittag bei Forstarbeiten im Bezirk Murtal tödlich verunglückt. Der Einheimische war in einem steilen Hang von einem Stamm mitgerissen und eingeklemmt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Unfallopfer wurde von seiner Ehefrau entdeckt, jedoch kamen alle ärztlichen Bemühungen zu spät.

➤ Mehr Chronik-Meldungen wie diese lesen Sie hier.