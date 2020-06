Mann bedrohte Familie mit Messern

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagabend in den Badener Melkergründen ab. „Ein Nachbar hatte wegen des Streits um dringende Hilfe ersucht“, so ein Beamter der Stadtpolizei. Den Erhebungen zufolge soll die Ehefrau von ihrem 57-jährigen Ehemann immer wieder geschlagen worden sein – so auch am Sonntagabend. Das Opfer wurde dabei im Gesicht verletzt. Als die beiden erwachsenen Söhne ihren Vater zur Rede stellten, erhielt auch einer der Männer einen Faustschlag mitten ins Gesicht.

In der Folge holte der 57-Jährige zwei Messer aus der Küche und drohte seiner Familie „ich bringe euch alle um“. Die Ehefrau und die Söhne wurden von dem Mann außerdem aus der Wohnung gedrängt. Die beiden im Gesicht verletzten Opfer mussten ambulant im Landesklinikum Baden behandelt werden, der Beschuldigte wurde vorübergehend festgenommen und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Mittlerweile befindet sich der 57-Jährige wieder auf freiem Fuß.