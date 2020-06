Mammut aus dem Eis gefräst

Das "MAMUZ"-Museum in Mistelbach ist um eine (vorübergehende) Attraktion reicher. Sechs Motorsägen-Künstler schnitten aus einem 4,6 Tonnen schweren Eisblock ein riesiges Mammut heraus. Sieben Stunden werkten und schwitzten die "Eismänner" am Staatsfeiertag bis das Eismammut fertig war. Wie lange es dauert, bis die tierische Skulptur dahinschmelzt, war Frage eines Gewinnspieles. Zu beobachten ist der Vorgang übrigens auf Facebook. Wer das eisige Mammut in Natura sehen will, sollte sich jedenfalls beeilen.