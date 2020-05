Eine der vielfältigsten Landschaften finden Urlauber in Malaysia. Der Staat zwischen Südchinesischem Meer und der Andamansee besteht ebenso aus bewaldeten Berghängen wie aus 1900 Kilometer langen Küstenstreifen, Sümpfen und tiefem Dschungelgebiet. Die Wahlmonarchie, die seit 1957 unabhängig ist, ist für Touristen besonders in der Region Kuala Lumpur/ Malakka interessant, die gleichermaßen modern wie historisch ergiebig ist. Gerade in der Hauptstadt Kuala Lumpur spiegeln sich europäische, chinesische, malaysische und indische Einflüsse wider. In den Batu-Höhlen kann man den Schrein des Hindugottes Subramanian besichtigen. Die Stadt Malakka, die aus dem 15. Jahrhundert stammt, ist besonders interessant, weil man hier eindrucksvoll das Kulturerbe der Portugiesen, Holländer und Briten verfolgen kann.