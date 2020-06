„Maistriche“ mit Motoröl gezogen

Hitze, Dummheit oder beides? Zwei 25-jährige Männer aus dem Bezirk Hollabrunn brachen Dienstagabend in der Bezirksstadt in das alte Kino in der Badhausgasse 17 ein und zogen eine Spur der Verwüstung.

Der Besitzer hörte nach Einbruch der Dunkelheit Glas splittern und alarmierte die Exekutive. Die Polizisten durchsuchten das Gebäude und fanden zwei Männer im Hof. Das Duo war in das Gebäude eingebrochen und hatte etliche Fenster zertrümmert. Die Festnahme war schwierig. Einer der Männer versuchte durch wildes Gestikulieren das Anlegen der Handschellen zu verhindern. Nach zwei gescheiterten Versuchen packten die Beamten den Mann schließlich, drehten ihn um und fixierten seine Hände hinter dem Rücken. Der Komplize ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 25-Jährige soll später zugegeben haben, drei Holztüren aufgebrochen und Fenster eingeschlagen zu haben. Der Mittäter will nur tatenlos zugesehen haben. Der Journal-Staatsanwalt ordnete schließlich Anzeigen auf freiem Fuß an. Um Mitternacht wurden die Männer nach Hause geschickt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Die lokale Tradition der „ Maistriche“ wollten sechs Jugendliche aus Großweikersdorf (Bezirk Tulln) hochleben lassen. Dabei zieht man mit Kalkfarbe einen Strich vom Haus der Angebeteten zum eigenen Hof. Die Burschen nahmen allerdings keine Farbe sondern Altöl und schrieben damit sieben verschiedene Liebesbotschaften, aber auch Beschimpfungen auf die Straße. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn stundenlang reinigen. Den Burschen – sie sind geständig – drohen nun Strafen wegen Sachbeschädigung sowie Gemein- und Umweltgefährdung.