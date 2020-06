Magna und andere Baustellen sind Chefsache

Die Stadt hat jedenfalls größtes Interesse, das riesige Areal zu Geld zu machen. Auch bei einem 40.000 großen Grund der Gemeinde in der Neudörfler Straße (Auffahrt zur S 4) ist das der Fall. Allerdings scheitert der Verkauf dort bisher an den problematischen Auflagen. In der Nähe soll die Trasse für die neue Ost-Umfahrung von Wiener Neustadt vorbei geführt werden. „Wir hatten bereits vier interessierte Firmen, die deswegen aber alle wieder abgesprungen sind“ sagt Müller.