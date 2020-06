Märchenhafte Geschichte mit Artisten und Stunt-Reitern

Artisten und Stunt-Reiter sind die Akteure in einer märchenhaften Geschichte, in der Fee Alea den Zauberwald retten muss. Auch Pauli, das kleinste Pferd Europas, ist dabei. Mit dem Programm „ Zaubertraum“ gastiert das Showteam Kaiser im Weinviertel. Von 23. bis 26. Februar haben die Artisten ihr Zelt beim Stadtsaal Hollabrunn aufgestellt, von 1. bis 4. März ist die Show auf der Festwiese Wolkersdorf zu sehen. Karten für Erwachsene 13 bis 27 Euro, für Kinder 10 bis 22 Euro. Ermäßigungen am Familientag (jeweils Donnerstag).www.showteam-kaiser.de