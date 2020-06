Mähdrescher brannte ab, Täter zündelten im Keller

Nach einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Eggenburg, Bezirk Horn, hat die Polizei kriminaltechnische Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter dürften mit Benzin ein Feuer in einem Abflussrohr gelegt haben. Indiz dafür ist eine Plastikflasche, die in einem Betonwaschbecken lag und stark nach Benzin roch. Ein 49-Jähriger hatte das Feuer bemerkt und sofort erfolgreiche Löschangriffe mit einem Wasserkübel gestartet. Verletzt wurde keiner.