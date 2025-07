Mähdrescher in Flammen: Feuerwehr verhinderte Großbrand

Ein brennender Mähdrescher beschäftigte am Montagnachmittag die Feuerwehren Weigelsdorf und Ebreichsdorf. Auf einem Feld in Ebreichsdorf stand das landwirtschaftliche Gerät in Flammen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten mehrere Landwirte bereits versucht, den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen.