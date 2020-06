Mädchen versteckte sich in einer Kapelle vor Sexunhold

Purgstall – Die Attacke eines Jugendlichen an einer Volksschülerin macht die Polizei in Purgstall (Bez. Scheibbs) hellhörig und beunruhigt Eltern. Ein unbekannter Mopedfahrer soll vergangenen Sonntag in der Ötscherlandstraße eine Neunjährige verfolgt und verbal sexuell angegangen haben.

Der Unbekannte hatte am Mühlenweg sein Bike abgestellt und die Kleine dann zu Fuß durch die Mariazeller Straße und die Bergwald-Gasse bis zum Einkaufszentrum verfolgt. Der Bursch machte obszöne Andeutungen, hielt das Mädchen, das weggehen wollte, auch auf. Die Schülerin sagte, dass sie nur Spazierengehen wolle, lief dann über die Fahrbahn der B 25 davon und versteckte sich in einer Kapelle. Von dort rief es per Handy die Mutter um Hilfe. Diese zeigte den Vorfall erst am Dienstag bei der Polizei an.