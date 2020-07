Lokalgast zückte Messer und zerstach Autoreifen

Kaltenleutgeben – Dass er in einem Lokal nicht erwünscht ist, wollte ein 55-Jähriger in Kaltenleutgeben nicht akzeptieren. Obwohl er bereits wegen früherer Vorfälle ein Lokalverbot erhalten hatte, erschien er am Wochenende wieder vor Ort. Der Wirt wollte den „unerwünschten“ Gast vor die Türe setzen, doch plötzlich zückte der Mann ein Messer und bedrohte den Lokalbesitzer. Schließlich ging er doch, rächte sich aber anscheinend an zehn am benachbarten Parkplatz stehenden Autos. Der Wirt entdeckte am Morgen zerstochene Reifen. Als Polizeibeamte den Gast zu Hause besuchten, gab dieser die Delikte zu. Offenbar aus Zorn über seinen Rauswurf. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.