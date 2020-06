Lösung für Heim Jonathan: Gedesag kauft das Areal

Maissau – Die Aufregung in der Gemeinde Maissau, Bezirk Hollabrunn, war gewaltig: Die Organisation Pro Mente Plus wollte im Heim Jonathan geistig abnorme Rechtsbrecher auf dem Weg in ein normales Leben betreuen. Bewohner und Gemeindepolitiker stiegen auf die Barrikaden. Jetzt gibt es eine neue Verwendung für das ehemalige Schwesternheim: Die Wohnbau-Genossenschaft Gedesag wird das Areal kaufen und ein Wohnbauprojekt umsetzen.

Hunderte Unterschriften gegen die Betreuung der Rechtsbrecher hatten besorgte Bewohner innerhalb weniger Tage gesammelt. Die Angst ging um. Gemeindepolitiker und Bewohner wandten sich an Landeshauptmann Erwin Pröll, über dessen Vermittlung die Wohnbau-Genossenschaft ins Spiel kam. Und schließlich musste auch Pro Mente Plus-Geschäftsführer Christian Rachbauer einsehen: „Offensichtlich haben sich die Fronten verhärtet.“

In den kommenden Wochen und Monaten wird es die entsprechenden Beschlüsse und Verträge geben. Im kommenden Jahr soll das Wohnbauprojekt dann in der Gemeinde präsentiert werden.