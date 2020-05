Lobautunnel: Frühestens 2025 fertig

"Die Verkehrsbelastung in der Region wird dadurch noch höher", kritisiert Brigitte Krenn, grüne Umweltstadträtin in Schwechat das Bauvorhaben. Dieses könnte auch zu einer Belastungsprobe der Wiener Stadtregierung werden: "Wir lehnen die Lobauautobahn aus wirtschaftlichen, verkehrstechnischen und ökologischen Gründen weiterhin strikt ab", sagt der grüne Wiener Verkehrssprecher Rüdiger Maresch. Karlheinz Hora, SP-Verkehrssprecher, unterstützt das Projekt: "Wer die Autofahrer durch attraktive Öffi-Tarife zum Umstieg bewegen will, muss im Sinne des Gesamtkonzepts für eine Verkehrsentlastung auch dafür sorgen, dass der Transitverkehr in Nord-Süd-Richtung um Wien herumgeleitet wird."