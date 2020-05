Lob für eigenes Land, Skepsis gegenüber EU

69 Prozent der Befragten gaben an, dass sich NÖ besser entwickle, als der Rest Österreichs. Nur 10 Prozent meinen, dass die Entwicklung nicht so gut vorangehen, wie in den übrigen Bundesländern. Der Landesregierung stellt zwar ein Großteil der Bürger ein gutes Zeugnis aus – 72 Prozent sind zufrieden – bei 24 Prozent herrscht aber Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung. Interessantes Detail: 64 Prozent der Bürger glauben, dass Niederösterreich seine Interessen besser vertreten kann, als die übrigen Bundesländer.

Auf Gemeindeebene präsentiert sich das Ergebnis nicht ganz so rosig: Insgesamt 68 Prozent glauben, dass die Situation ihrer Gemeinde zumindest gleich bleiben oder sich in Zukunft verbessern wird, 28 Prozent gehen aber von einer Verschlechterung der aktuellen Situation aus. 38 Prozent gehen davon aus, dass sich die Situation Österreichs künftig verschlechtern wird.

Eine trübe Zukunft schreiben die Niederösterreicher Europa zu. 6 von 10 Befragten gaben an, „dunkle Wolken am Horizont“ Europas zu sehen. Am höchsten ist die Europa-Skepsis bei den 30- bis 44-Jährigen: 68 Prozent rechnen damit, dass sich die Situation verschlechtern wird.