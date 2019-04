Lkw-Flut und Millionen Raser: Basistunnel-Anrainer genervt

Laut der Bürgerinitiative ist der Schildbürgerstreich daran, dass das von den Bürgern erstrittene Radargerät an der B27 nur an 79 Tagen im Jahr tatsächlich scharf ist und blitzt. „Und dann nur in eine Fahrtrichtung. Zufriedenstellende Lösung ist das keine“, ärgert sich Reingruber. Er wird mit diesen aktuellen Messergebnissen jetzt bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen und dem Innenministerium Druck machen. Die Radarüberwachung muss dringend verstärkt werden, so die Forderung der Bürgerinitiative.

Der 3,3 Milliarden Euro teure Semmering-Basistunnel soll übrigens 2026 in Betrieb gehen.