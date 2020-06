Ein 46-jähriger Wiener war am frühen Montagmorgen mit einem Lkw samt Anhänger auf der A21 unterwegs, als der Turbolader explodierte. Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Der Lenker konnte den Lkw noch am Pannenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Anhänger retten, der Lkw brannte völlig aus. Die A 21 war eine Stunde gesperrt.