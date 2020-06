Letzte Chance für Kinderfreunde

Die schulische Tagesbetreuung der Volksschüler ist beschlossene Sache. Der Hort wird auf neue ( ÖVP)-Beine gestellt. Das Hilfswerk wird mit der pädagogischen Betreuung der Schülerinnen und Schüler ab dem Herbst betraut. Der Entscheidung war ein monatelanges Tauziehen vorhergegangen. Die SPÖ-nahen Kinderfreunde fühlen sich ausgebootet und bangen – was die Weiterführung der Kinder-Nachmittagsbetreuung betrifft – weiter um die Existenz. Der Weiterbestand hängt von (finanziellen) und baulichen Zugeständnissen der Gemeinde ab. Ende der Woche soll bei einer Begehung des ehemaligen Sonderpädagogischen Zentrums ( SPZ) hinter der Kirche eine Entscheidung fallen.

Höhepunkt im Tauziehen um die künftige schulische Tagesbetreuung war der Auszug der SPÖ bei der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen. Bei der nachfolgenden Ersatz-Sitzung vergangene Woche kam die SPÖ und zwar mit zwei Dringlichkeitsanträgen zu dem Thema. Schließlich wollte man untersteichen, dass man generell für das Modell der schulischen Nachmittagsbetreuung ist.

SPÖ-Sprecherin Sandra Rauhecker-Grillitsch wird aber nicht müde zu sagen, dass man sich bei der Vergabesitzung über den Tisch gezogen fühlt. „In der Vergabe-Sitzung hat der Preis überhaupt keine Rolle gespielt. Die Kinderfreunde konnten nur die im Nachhinein aufgestellten Qualitätskriterien nicht erfüllen“, sagt Rauecker-Grillitsch.