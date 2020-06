Leopardenbabys sind wohlauf

Die erste Jahreshälfte hatte es im Tierpark Haag im Mostviertel in sich. Zuerst kamen Löwen-Vierlinge, vor mehr als einem Monat Luchs-Fünflinge und nun bevölkern zwei China-Leoparden-Zwillinge - beide Männchen - die Anlage.

Am vergangenen Wochenende untersuchte der Veterinär den Leopardennachwuchs, es wurde ein Mikrochip gesetzt und die Entwurmung durchgeführt. Seine Diagnose: Es ist alles bestens mit den Kleinen. Und so können die Besucher die Babys beobachten. Einige hatten am Wochenende besonders Glück. Kinder konnten die Zwillinge halten und streicheln. Ermöglicht wurde ihnen das vom zoologischen Leiter Karl Auinger.