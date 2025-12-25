Ohne gültiger Lenkberechtigung: Tödlicher Motorrad-Unfall in NÖ

Ein Unfall mit einem Kleinmotorrad in Lengenfeld (Bezirk Krens) hat in der Nacht auf den Christtag ein Todesopfer gefordert. Der 38-jährige Lenker erlag im Universitätsklinikum Krems seinen schweren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Der Kremser war mit dem Zweirad rechts von der Fahrbahn der B37 abgekommen. Er stieß in der Folge gegen einen Straßenleitpflock und ein Verkehrszeichen. Letztlich kam der Mann im Straßengraben zu liegen.