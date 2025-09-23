"Gegenstände bewegten sich": Leichtes Erdbeben im Raum Gloggnitz
Das Erdbeben mit einer Magnitude von 1,2 wurde von einigen Personen deutlich wahrgenommen.
Im Raum Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen hat in der Nacht auf Dienstag die Erde leicht gebebt. GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) berichtete von einer Magnitude von 1,2. Die Erschütterungen um 3.12 Uhr seien von einigen Personen deutlich wahrgenommen worden.
"Gegenstände bewegten sich und ein Grollen war zu hören", hieß es in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden seien jedoch auszuschließen.
Kommentare