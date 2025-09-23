"Gegenstände bewegten sich": Leichtes Erdbeben im Raum Gloggnitz

Im Raum Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen hat in der Nacht auf Dienstag die Erde leicht gebebt. GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) berichtete von einer Magnitude von 1,2. Die Erschütterungen um 3.12 Uhr seien von einigen Personen deutlich wahrgenommen worden.