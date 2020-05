Leichter Rückgang der Arbeitslosen in NÖ

Schwaches Wirtschaftswachstum, rückläufige Produktionserwartungen in der Industrie und Turbulenzen auf den Finanzmärkten sorgen für trübe Aussichten auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Doch das Arbeitsmarktservice ( AMS) NÖ kann derzeit noch positive Zahlen vermelden. "In Niederösterreich sind die negativen Entwicklungen momentan noch nicht angekommen", analysiert AMS-NÖ-Chef Karl Fakler die aktuelle Lage.



Insgesamt waren Ende September 35.372 Arbeitslose vorgemerkt, was einen Rückgang von 413 Erwerbslosen oder 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Bei den arbeitslosen Männern ging die Quote um 1,7 Prozent und bei den Frauen um 0,5 Prozent zurück. Zudem sinkt auch die Zahl der Schulungsteilnehmer in NÖ um 1381 auf derzeit 10.221, was umgerechnet 12 Prozent weniger sind.