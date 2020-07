Lecker Tank war eine Umwelt-Bombe

Die Verseuchung des Grundwassers im Korneuburger Becken hat einen Namen. Von Kwizda stammen die bisher nachgewiesenen Spritzmittel "Thiamethoxam" und "Clopyralid". Das hat Unternehmens-Sprecherin Michaela Hebein am Montag zugegeben. Durch ein Leck in einem Waschwasser-Tank sind möglicherweise über Jahre Pestizid- und Herbizid-Rückstände in den Untergrund gesickert. Wie viel und welche Wirkstoffe noch im Untergrund entdeckt werden, lässt sich derzeit noch gar nicht sagen.

Für Hebein war es der schwärzeste Tag in der erfolgreichen Firmengeschichte des Spritzmittelherstellers. "Das Schadensbild zeigt, dass es vom Werk stammen muss", sagt die Sprecherin. Nach dem Thiamethoxam-Unfall 2010 (der KURIER berichtete) wurde das Leck in dem unterirdischen Betontank (Fassungsvermögen 10.000 Liter) entdeckt. Errichtet wurde der Tank im Laufe der 1990er Jahre, als Kwizda das Großlager auch zu einer Produktionsstätte ausbaute. In den Tanks wurde und wird Waschwasser aus der Produktion zwischengelagert, ehe es von einem Spezial-Lkw zur thermischen Entsorgung gebracht wird. Aus Sicherheitsgründen gab es eine intern festgesetzte Maximalbefüllungsmarke von 80 Prozent.