Lebensgefährtin niedergestochen: Motiv weiterhin unklar

Nach einem Streit mit einer schwerverletzten 25-Jährigen am Montag in Tulln war das Motiv des Verdächtigen weiter unklar. Der 28-Jährige, der ebenfalls Blessuren davontrug, konnte bisher nicht einvernommen werden, sagte Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch. Das Opfer bestätigte bei der Befragung am Dienstagabend seine zuvor gegenüber Polizisten getätigten Angaben.

Die Frau gab an, mit dem 28-Jährigen eine Lebensgemeinschaft zu haben und von ihm am Montag mit einem Messer attackiert worden zu sein, so Fischer. Sie sei in der Früh wach geworden und habe ihren Partner vor ihr gesehen. Dieser habe mit einem Messer auf sie eingestochen.