Lawinengefahr bleibt weiter bestehen

Straßensperre – In Niederösterreich war am Samstag die Lawinenwarnstufe 4 in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet weiter aufrecht. In den Gutensteiner und Türnitzer Alpen sowie in den Regionen Semmering und Wechsel galt Stufe 3.

Im Bezirk Scheibbs musste in der Nacht die L6164 zwischen Wastl am Wald und Gösing gesperrt werden, nachdem eine Lawine einen Abschnitt von 120 Metern bis zu vier Meter hoch verschüttet hatte. Die Straße konnte nach erfolgter Räumung am Vormittag wieder freigegeben werden.Freitagabend bis Samstagmittag wurde aus Sicherheitsgründen die B20 bei Annaberg gesperrt. Im Bereich Türnitzer Graben waren vier Schneebretter abgegangen. Eine großräumige Umleitung ermöglichte aber allen Skifahrern die An- und Abreise.