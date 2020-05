Laufevent für die ganz Harten

Brand-Laaben. Der dreckigste Laufevent Österreichs kehrt nach Brand-Laaben, Bezirk St.Pölten, zurück. Am 18. Oktober können die Teilnehmer des Wildsau-Dirt-Runs in der Hellsklamm wieder an ihre körperliche Grenzen gehen. Mehr als 200 Autoreifen, zehn Tonnen Holz, Tausende Schrauben und Nägel sowie insgesamt 400 m² an Netzen und Planen werden für die Hindernisse eingesetzt, die längste Laufstrecke beträgt 20 Kilometer. Infos auch im Internet unter: wild-sau.com.