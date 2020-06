Lasseer starb bei Kollision

Bezirk Gänserndorf – Mittwochnachmittag kam es zwischen Pframa und Haringsee zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Lassee war mit seinem Pkw von Pframa in Richtung Haringsee unterwegs. Der Lasseer kam dabei aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Kirschbaum und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem von einem 45-jährigen Wiener gelenkten Pkw zusammenprallte. Der Lasseer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine 55-jährige Gattin und der Wiener überlebten verletzt den Unfall.