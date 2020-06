Langfinger im Supermarkt machte reiche Beute

Baden – Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Taschendieb in Baden um Hinweise aus der Bevölkerung. Der unbekannte Täter hatte am 3. Februar zu Mittag in einem Einkaufsmarkt in Baden einen Kunden bestohlen. Dabei erbeutete er neben einem größeren Bargeldbetrag zwei ungarische Reisepässe, diverse Dokumente und auch eine Bankomatkarte. Mit Letzterer wollte er kurz danach, gegen 13 Uhr, bei einer Bank in Pfaffstätten 400 Euro abheben, was aber misslang. Der mutmaßliche Täter wurde dabei aber von einer Überwachungskamera der Bank aufgenommen.

Der Mann ist zirka 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er war mit Jeans, dunkelgrauem Pullover mit Stehkragen und Zippverschluss, blauem Gilet sowie mit einer rot-weiß-blau gestreiften Haube bekleidet. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Baden, Kriminaldienst, erbeten:  059133/3300.