Langfinger hoben mit gestohlenen Karten ab

Vösendorf – Die Polizei ist auf der Suche nach unbekannten Tätern, die mit gestohlenen Bankomatkarten insgesamt vier Abhebungen durchführten. Die Besitzer wurden dabei um insgesamt 1050 Euro geschädigt.

Am 5. und 7. Jänner schlugen die Langfinger am Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Vösendorf zu. Aus zwei Handtaschen wurden Bankomatkarten gestohlen. Die Täter verloren keine Zeit und tätigten mit den erbeuteten Karten bei insgesamt Geldausgabeautomaten in Wien und Wiener Neustadt insgesamt vier Behebungen. Dabei erbeuteten sie einen Bargeldbetrag von insgesamt 1050 Euro, wurden aber auch von der Überwachungskamera erfasst.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Vösendorf unter  059133-3343 erbeten.