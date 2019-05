Landesausstellung: Besucherzahlen ein gut gehütetes Geheimnis

Bei der Landesausstellung 2017 in Pöggstall wurden an 226 Ausstellungstagen 228.501 Besucher gezählt. Allerdings auf einer Ausstellungsfläche von 850 Quadratmetern. In Wiener Neustadt sind es alleine in den Kasematten und in St. Peter an der Sperr 3300 Quadratmeter. Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP), der die Landesausstellung als Trägerrakete für die Jahre danach sieht, hat sich 300.000 Besucher als vorsichtiges Ziel gesteckt.

Deutlich spürbar ist die Landesausstellung vor allem in der Innenstadt. Die Besucher, die zwischen den einzelnen Schauplätzen pendeln, bevölkern auch die City. „Wir haben laufend sehr viele Reservierungen und vor allem Busreisende, die zu uns zum Essen kommen“, heißt es aus dem Gasthaus „Weißes Rössl“ am Hauptplatz.