Land bestätigt: Planungen zur Umfahrung B60 beginnen

Vor kurzem habe die ÖBB im Verkehrsministerium das neue Projekt vorgestellt und die Spange Götzendorf als offiziell eingestellt bezeichnet, erklärt Niederösterreichs oberster Verkehrsplaner Friedrich Zibuschka. Nun könne mit den Gemeinden die Planung der Umfahrung angegangen werden. "Wir sind jetzt natürlich auch flexibler, was die Lage betrifft", so Zibuschka. So könnte man etwa, entgegen der ursprünglichen Planungen, mit dem Bau der Umfahrung beim am stärksten belastete Schwadorf beginnen. Über die dortige B10 rauschen täglich bis zu 12.000 Fahrzeuge.

Man sei bereits dabei, in den Dialog mit den Gemeinden zu treten, um die Rahmenbedingungen zu klären, sagt Zibuschka. "In drei bis fünf Jahren könnte man in Bau kommen." Die genaue Trassierung soll mit den Gemeinden festgelegt werden.

"Unsere Begehren haben hier Erfolg gezeigt", freut sich Schwadorfs Bürgermeister Jürgen Maschl. Er hat es sich in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit zur Priorität gemacht, das Projekt weiter voranzutreiben. "Das ist sicher die erfreulichste Nachricht", sagt er. Erst am Wochenende hätten Unfälle auf der A4 die gesamte Region lahmgelegt.