Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Bezirk Baden - Wenig Glück hatten Ladendiebe am Wochenende im Bezirk Baden. In Baden erwischte eine Geschäftsfrau zwei Diebinnen auf frischer Tat, als diese gerade von einem Warenständer eine Handtasche mitgehen ließen. Die Frauen flüchteten in einen Supermarkt. Eine, eine 17-jährige Rumänin, wurde dort von der Stadtpolizei gefasst. Die zweite konnte entkommen. Das Duo soll noch weitere Ladendiebstähle am Konto haben.

Gefasst wurde auch ein 32-jähriger Ungar, der mit einem Rucksack voller Parfums aus einem Drogeriemarkt in Bad Vöslau rannte. Nach kurzer Flucht wurde der Mann gefasst. Er hatte Duftwässer im Wert von 647,70 Euro bei sich. Wie sich heraus stellte, soll der Mann auch für weitere Ladendiebstähle in Bad Vöslau und der Steiermark verantwortlich sein. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.