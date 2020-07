Ladendieb geschnappt: Er randalierte im Geschäft

Krems – Zu offensichtlich hat sich ein Ladendieb in einer Drogerie in Krems angestellt. Sein Auffliegen brachte einen 22-Jährigen so in Rage, dass er randalierte und mit dem Filialleiter zu raufen begann. Auch die Polizisten konnten den Tobenden nur schwer bändigen. S. wurde aber festgenommen und die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Dienstagvormittag erstattete die Angestellte einer Drogerie Anzeige. Eine Person randaliere in der Filiale. Als die Polizisten eintrafen, lagen sich der Filialleiter und der 22-Jährige in den Haaren. Der junge Mann war beim Stehlen von Kosmetikartikeln erwischt worden. Als er flüchten wollte, wurde er vom Leiter festgehalten. Deswegen wurde der 22-Jährige ausfällig und schrie, dass er den Filialleiter umbringen wolle. Vor den Augen der Polizei zückte S. ein Messer und fuchtelte herum. Dann steckte er es ein: „Holts eich des Messer und stechts eich mit der Spritz’n, de i eing’steckt hab.“ Schließlich konnte der bekannte Drogenabhängige festgenommen werden. Beim Verhör gab er an, dass er seine Opfer mit Hepatitis anstecken wollte.