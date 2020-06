Laden- und Kartendiebe ausgeforscht

Festnahmen – In einem Geschäft in Vösendorf soll ein Mann bei dem Versuch ertappt worden sein, einen Tablet-Computer im Wert von 400 Euro zu stehlen. Der 31-jährige Russe aus Wien soll schon vor einer Woche einen Laptop im Wert von 995 Euro aus dem Geschäft in Vösendorf gestohlen haben. Er ist nicht geständig.

Festgenommen wurde auch ein 28-jähriger Deutscher . Der Mann soll mit einer gestohlenen Bankomatkarte von 22. Jänner bis 19. Juni mehrmals Geld in Baden und Wien abgehoben haben. Beim letzten Versuch wurde die Bankomatkarte eingezogen. Insgesamt wurden 4960 Euro erbeutet. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.