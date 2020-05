Ein Feuerschein erhellte in der Nacht auf Mittwoch halb Göllersdorf. Eine Scheune stand in Vollbrand. Fünf Feuerwehren mit 58 Mann standen im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf Nachbarobjekte verhindern. Bis in die Morgenstunden waren die Freiwilligen vor Ort um Glutnester zu bekämpfen. Das Feuer dürfte laut Polizei durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.