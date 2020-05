Kurioser Arbeitsunfall am Flughafen Wien

Ein kurioser Arbeitsunfall hat sich am Flughafen Wien zugetragen: Ein Mitarbeiter der Reinigungsfirma ISS soll irrtümlich die Notrutsche einer Boeing-Maschine der AUA ausgelöst haben, berichtet das Luftfahrtmagazin Austrian Wings. Der Arbeiter wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Mann hatte offenbar beim Reinigen in der hinteren Bordküche die Notrutsche versehentlich in "scharfen Zustand" versetzt. Als die hintere Türe geöffnet wurde, blies sich die Vorrichtung "explosionsartig" auf, heißt es in dem Bericht.

AUA-Sprecherin Sandra Bijelic räumte den Vorfall gegenüber Austrian Wings grundsätzlich ein. Der betroffene Mitarbeiter sei noch vor Ort medizinisch versorgt worden. ISS und AUA wollen den Vorfall nun genauer untersuchen. Die Boeing 767 bleibt vorerst am Boden.