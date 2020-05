Kupferdiebe verursachten Bahn-Chaos

Ratlose Gesichter gab es am Dienstag bei den Pendlern am Wiener Westbahnhof. „Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Grund: Kupferdiebstahl“, war auf den Anzeigetafeln zu lesen. Auf der Westbahnstrecke hatten in der Nacht zuvor Kupferdiebe zugeschlagen. Tausende Reisende waren von den Zug-Ausfällen betroffen.

Die Reparaturarbeiten auf Höhe des Bahnhofs Unterpurkersdorf dauerten knapp vier Stunden. Aufgefallen war der Diebstahl erst Dienstagvormittag bei Routinearbeiten an der Strecke: „Die gestohlenen Kabeln werden für die Erdung benötigt. Wenn es zu einem Problem mit der Elektrik kommt, dann können fehlende Erdungskabel für die Passagiere sehr gefährlich werden. Deshalb waren wir gezwungen, den Zugverkehr zu unterbrechen“, erklärt ÖBB-Sprecher Michael Braun.