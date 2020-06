Kürschner wurde bereits zum fünften Mal Einbruchsopfer

Bezirk Mistelbach – „Warum immer wieder wir?“ Kürschnermeister und Wirtschaftskammer-Obmann Rudolf Demschner ist verzweifelt. Wieder wurde bei ihm eingebrochen. Diesmal wieder in seinem Geschäft in Laa an der Thaya, wo die Verbrecher die Eingangstür demolierten und sieben Lederjacken sowie Bargeld stahlen. Demschner: „In Mistelbach wurde bei uns schon drei Mal eingebrochen, in Laa jetzt zum zweiten Mal. Der angerichtete Sachschaden samt Beute beträgt nach ersten Schätzung rund 8000 Euro. Von den Einbrechern gibt es laut Polizei vorerst keine verwertbaren Spuren.

Beamte der Polizeiinspektion Stronsdorf wollten Dienstag Früh in Stronsdorf zwei Lkw kontrollieren, wobei das erste Fahrzeug offensichtlich vor der Polizeistreife flüchten wollte. Die Beamten konnten den Lkw schließlich in Großharras anhalten. Im Laderaum des Fahrzeuges fanden sich Werkzeuge, Kanister und andere Gegenstände, die zuvor in einer landwirtschaftlich genutzten Halle in Stronsdorf gelagert waren.

Der Lenker, ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger und sein 17-jähriger polnischer Beifahrer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in U-Haft genommen.