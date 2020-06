Küng muss heuer Rücktritt einreichen

Diözese St. Pölten. Klaus Küng hat ein schweres Amt übernommen. Am 20. Juli 2004 wurde er zum Apostolischen Visitator in der Diözese St. Pölten bestellt, um die Situation in der Diözese und im Priesterseminar zu klären, nachdem Vorwürfe der Kinderpornografie und praktizierter Homosexualität bekannt geworden waren. Am 7. Oktober 2004 wurde Küng zum Bischof bestellt.

Im Herbst wird Küng 75 Jahre alt. Damit hat er ein Alter erreicht, wo er im Vatikan sein Rücktrittsgesuch einreichen muss.

Damit ist der Abgang Küngs aber keineswegs eine beschlossene Sache. Denn der Papst muss erst seine Zustimmung geben. Es ist also gut möglich, dass der gebürtige Vorarlberger noch ein paar Jahre in der Diözese tätig ist."Der Bischof ist gesund, der Diözese geht es gut. Alles weitere wird an einer anderen Stelle entschieden", heißt es.