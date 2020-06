Küchenbrand: Nachbarn retteten Frau

Drei zum Teil schwer Verletzte forderte ein Küchenbrand in Bad Deutsch-Altenburg (Bez. Bruck/ Leitha). Am Donnerstagabend entzündete sich eine Pfanne mit heißem Öl. Vermutlich in Panik, versuchte die 21-jährige Nicole A. den Brand mit Wasser zu löschen – mit fatalen Folgen.

„Ich bin gerade heimgekommen, als plötzlich eine riesige Stichflamme aus dem Fenster im ersten Stock geschossen ist“, schildert Kurt Benes von der Nebenstiege. „Ich bin dann sofort hinüber“, erzählt der ehemalige Feuerwehrmann.

Unterdessen kamen die Nachbarn von Nicole A. der Verletzten zu Hilfe. Durch dichte Rauchschwaden bahnten sich Sandra B. (24) und ihr Lebensgefährte Johann D. (23) den Weg in die Küche, um das Opfer ins Freie zu bringen.

Durch die Stichflamme erlitt die junge Frau Verbrennungen im Gesicht, den Händen und am Oberkörper. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Wiener AKH geflogen. Ihr Zustand gilt als stabil. Auch ihre beiden Lebensretter mussten mit der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Hainburg gebracht werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand übrigens bereits von selbst erloschen.