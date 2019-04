Küchenbrand in Neunkirchen: Zwei Personen im Spital

In einem Mehrparteienhaus in Neunkirchen sind am Dienstagnachmittag in einer Küche Flammen ausgebrochen. Die Wohnungsbesitzerin versuchte nach Angaben von Feuerwehrsprecher Franz Resperger vergeblich, den Fettbrand zu beseitigen. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden durch das Rote Kreuz zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie auch Heute online berichtete, löschte eine Atemschutztruppe der FF Neunkirchen-Stadt die Flammen. Mehrere Wohnungen in dem Gebäude mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert und belüftet werden. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.