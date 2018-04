Kriminelle stahlen drei Tonnen Solarpaneele aus Energiepark

Einen ungewöhnlichen Coup landeten Kriminelle in der Nacht auf Mittwoch im Fotovoltaik-Energiepark in Guntramsdorf. Sie brachen in das Areal der Wien-Energie ein und demontierten 160 Solarpaneele. Wie sie sich so schnell mit dem mehr als drei Tonnen schweren Diebesgut aus dem Staub machen konnten, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

Das Gelände ist eines der größten Fotovoltaik-Freiflächen Österreichs. Auf dem Areal – es ist so groß wie sechs Fußballfelder – wird Ökostrom für etwa 800 Haushalte erzeugt. Das sind in etwa zwanzig Prozent der Guntramsdorfer Haushalte. Insgesamt 8136 Solarpaneele stehen auf dem riesigen Freigelände in Reih und Glied.

In der Nacht auf Mittwoch ist es jedoch unbekannten Tätern gelungen, unbemerkt in das eingezäunte Areal einzudringen.