Kriminelle hatten Auto voller Diebesgut

Die Flucht der Täter dauerte gerade einmal 70 Kilometer, dann war Schluss. Nach einem Einbruch in Gloggnitz klickten für vier serbische Langfinger auf der Südautobahn bei Guntramsdorf die Handschellen.

Die Männer waren vor wenigen Tagen Abends in ein Einfamilienhaus in Gloggnitz eingebrochen. Aufmerksame Zeugen meldeten jedoch die Beobachtung bei der örtlichen Polizei. Als diese am Tatort ankam, waren die Einbrecher bereits über alle Berge. Daher wurde nach dem Fluchtauto eine Fahndung eingeleitet. Kurze Zeit später kam die Erfolgsmeldung von einer Polizeistreife auf der Südautobahn. Der gesuchte Wagen wurde beim Knoten Guntramsdorf angehalten und vier serbische Insassen festgenommen.

Im Auto fanden die Beamten jede Menge Diebesgut, dass zu keinem Einbruch zugeordnet werden konnte – darunter Goldmünzen und Schmuckstücke. „Wir vermuten, dass es noch andere Einbrüche gab und suchen jetzt nach dem Besitzer der sichergestellten Münzen“, so ein Ermittler des nö. Landeskriminalamtes ( LKA). Hinweise:  059133/3352. Drei Täter sind in Haft.