Kriminelle drangen in Möbelhaus ein

Purgstall – Böse Überraschung für den Chef eines Möbelhauses in Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs. Einbrecher drangen in der Nacht auf Mittwoch durch eine Notausgangstür in das Gebäude ein. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und wurden schließlich auch fündig. Aus einer Brieftasche und einer Kassenlade stahlen die Täter insgesamt 340 Euro. Außerdem ließen die Ganoven jede Menge Schlüssel mitgehen.

Als der Coup von Angestellten bemerkt wurde, war es leider schon die spät. Die Täter, die offensichtlich nur an Bargeld interessiert waren, hatten längst Fersengeld gegeben. Die Polizei konnte nur mehr einige Spuren sichern.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Gresten unter  059133/3153 entgegengenommen.