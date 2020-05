Bunker an den Ortsrändern

Es gibt beinahe keine Ortschaft mehr im Weinviertel, wo nicht „gemeinnützige Wohnbaugesellschaften“ ihre Wohnblöcke hinglotzen. Beispielsweise entstehen in der Hofrat-Döltl-Straße in Matzen (Bezirk Gänserndorf) gerade bunkerähnliche Wohnblöcke (siehe Bild rechts), die dem Ortsbild alles andere als zuträglich sind.

Im Nachbarbezirk Mistelbach, in Kreuzstetten, soll in einer Sackgasse am Ortsrand ebenfalls eine Wohnhausanlage mit rund 30 Wohneinheiten und etwa 40 Parkplätzen entstehen.

Mehr als ein Viertel aller Wahlberechtigten ist gegen dieses Wohnbauprojekt. „Wir wissen, dass diese Wohnblöcke erst in zweiter Linie für Personen aus der Gemeinde Kreuzstetten geplant sind. In erster Linie sind sie für Menschen gedacht, die neu zuziehen“, sagt Judith Rührer, die Sprecherin der „ Bürgerinitiative Dorf Bleiben!“.

Laut Rührer werden in der neuen Wohnhausanlage genau so viele Menschen wohnen, wie bisher in der ganzen Gasse: „Was fehlt, ist ein Konzept, wie das typische Weinviertler Ortsbild gestaltet werden kann. Der traditionelle Charakter der Ortschaften geht dadurch verloren.“

Ziel der Bürgerinitiative ist es, dass ein langfristiges Dorfentwicklungskonzept erarbeitet wird. Rührer: „Dann können Veränderungen im Ort für alle annehmbar und erfreulich sein. Werden Bürgerinnen und Bürger in diese Entwicklung miteinbezogen, dann werden sie diese Veränderungen auch mittragen. Langsames, durchdachtes Wachstum mit einem definierten Entwicklungsziel für die Gemeinde ist sicher die vernünftigere Lösung.“